Gaziantep ve Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep ve Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan hayvan hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep ve Şanlıurfa'da 9 adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, R.U, C.K, H.Ç, C.K, V.Ö, İ.E. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden R.U. ve C.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.