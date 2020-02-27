Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat - Son Dakika

Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat

6 saat önce

Güneydoğu'nun önemli kentlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'da, bu hafta birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat, System.String[]

Güneydoğu'nun önemli kentlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'da, bu hafta birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Gaziantep'teki etkinliklerin ilkinde, tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün'ün "İçimdeki Kadın: Aşk ve Komedi" isimli kitabından sahneye uyarlanan "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösteri sahnelenecek.

Serkan Budak tarafından sahneye uyarlanan gösteride sanatçı, hayatını, anılarını ve yaşadıklarını şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatıyor.

Gösteri, 28 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Gaziantep'teki kültür sanat etkinliklerinin ikincisi ise Agatha Christie'nin ölümsüz eseri "On Küçük Zenci" adlı tiyatrosu olacak.

Savaş Özdural'ın Türkçe'ye uyarladığı, Burak Karaman'ın yönettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sahnelenen oyunda, başta usta sanatçı Ediz Hun olmak üzere Oya İnci, Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın, Ozan Altuntaş ve Selvi Günay rol alıyor.

Oyun, 6 Mart Cuma günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa bu hafta 3 tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 29 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te "Dans eden eşek" adlı oyunu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.

Ekip, Tayfun Türkili'nin yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "9 Canlı" adlı oyunu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de sahneleyecek.

İstanbul Baba Sahne Tiyatro ekibi ise 1 Mart Pazar günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda, komedi türündeki "Bir Baba Hamlet" oyununu izleyiciyle buluşturacak.

Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in Türkçeye uyarladığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunda, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu rol alıyor.

Şanlıurfa, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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