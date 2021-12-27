Üye Girişi
Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi

27.12.2021 14:34
Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi

Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Gıda Toptancıları Sitesi'nde (GATEM) yer alan işletmeleri denetledi, ürünleri inceleyerek, fiyatlarıyla ilgili tutanak tuttu.

Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, AA muhabirine, salgından itibaren gıda fiyatlarındaki haksız artışlarla ilgili denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

Temel gıdalar yağ, un, şeker, makarna, bulgur, fasulye gibi ürünlerin alış ve satış fiyatlarını kontrol ettiklerini ifade eden İncesoy, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyatları bakanlığımıza bildiriyoruz. Üretici ve tüketicilerin dengesini korumak için denetimlerimiz devam edecek. Kur farkından kaynaklanan fahiş fiyatları uygulayanlarla ilgili tutanaklarımız gönderildi, ilgili kurul bununla ilgili gereğini yapıyor. Gaziantep'teki 600'e yakın market zincirinin denetimi yapıldı, yerel marketleri inceliyor ve toptancıların stoklarındaki malları tespit etmeye çalışıyoruz."

Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca'nın da katıldığı denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatını karşılaştırdı.

Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, bu konuda sorunlu olan ürünlere el koydu.

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve gramajı düşük olan bazı ürünler nedeniyle işletmelere ceza uyguladı.

Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da indirimin anında yansıtılması uyarısında bulundu.

Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, AA muhabirine, fahiş fiyatlara yönelik denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerin Ticaret İl Müdürlüğü ve kendi ekipleri tarafından yürütüldüğünü kaydeden Atmaca, "Yapmış olduğumuz denetimlerde fahiş fiyatla ilgili işlemleri gereğinin yapılması için tutanak tutarak üst yazı ile Ticaret Bakanlığına gönderiyoruz. Son kullanma tarihi, gramaj eksikliği konularda da zabıta olarak gerekli işlemleri ekiplerimiz uyguluyorlar." diye konuştu.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi
Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi
Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi
Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Gaziantep, Ticaret, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu         
15:25
Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden yanıtladı Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden yanıtladı         
15:23
Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor         
14:45
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:45 Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor
14:41 Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
14:38 Böyle intikam görülmedi! İşten çıkarılan kadın, yöneticilerinin numarasını eskort sitesinde yayınladı
14:37 Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi
14:31 Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor
14:30 Üç Kuruş'ta bugün: İrfan şehirden kaçabilecek midir?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 15:29:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement