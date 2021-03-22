Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'den beyanname uyarısı

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 2020 yılında beyana tabi geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin 1-31 mart tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyanda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Törer, yazılı açıklamasında, 2020 yılında elde edilen bu gelirlere ilişkin beyannamelerin, internet üzerinden vergi dairesine gitmeden kolaylıkla verilebileceğini ve isteyen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla da beyanda bulunabileceğini ifade etti.

Binaların mesken olarak kiraya verilmesiyle elde edilen gelirlerin 2020 yılı için 6 bin 600 TL'lik kısmının istisna olduğuna değinen Törer, bu tutarın altında kira geliri elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu bulunmadığını, bu tutarın üzerinde gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan veya eksik beyanda bulunan mükelleflerin ise bu istisna tutarından yararlanamayacağını aktardı.

İnternet üzerinden beyanda bulunmak isteyen mükelleflerin, "hazirbeyan.gib.gov.tr" adresinden, kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yaparak beyannamelerini kolaylıkla verebileceklerini belirten Törer, şunları kaydetti:

"Gelir İdaresi Başkanlığınca, resmi kurumlar bankalar, belediyeler ve benzeri kuruluşlardan alınan bilgilere göre Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hazır olarak ekrana gelecektir. Mükelleflerimiz beyannamede yer alan bilgileri kontrol ederek, düzeltmelerini veya varsa gider ve indirimler gibi eklemelerini yaptıktan sonra beyannamelerini onaylayacaklar ve böylece vergi hesaplanarak sistem tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilecektir. Mükellefler, sistem üzerinden beyannamelerini 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebilecekler. Tahakkuk eden verginin 1. taksitini veya tamamını 31 Mart 2021 tarihine kadar, 2. taksitini ise 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden anlaşmalı banka kartı veya kredi kartı ile ödeme" bölümünden ya da başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir."