Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'den yapılandırmada ikinci taksit uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'den yapılandırmada ikinci taksit uyarısı

25.03.2021 17:31
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'den yapılandırmada ikinci taksit uyarısı, System.String[]

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, "7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun" kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflere mağduriyet yaşamamaları için ikinci taksit için uyarıda bulundu.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, "7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun" kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflere mağduriyet yaşamamaları için ikinci taksit için uyarıda bulundu.

Törer, yazılı açıklamasında, yapılandırılan vergi borçları için ilk taksit ödemesinin geçen ay sona erdiğini, ikinci taksit ödemelerinin ise 31 Mart Çarşamba günü sona ereceğini hatırlattı.

Törer, taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ikinci taksit ödemelerini mutlaka süresi içerisinde yapmaları gerektiğini, aksi takdirde yapılandırmanın ihlal olacağını ve kanun imkanlarından yararlanamayacaklarını vurguladı.

Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, 31 Mart tarihine kadar borcun tamamını ödemeleri halinde taksitli ödemeye kıyasla daha avantajlı olacağını ifade eden Törer, taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksitin süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan borç üzerinden katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacağını, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacağını, yapılandırılan alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde ise kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 oranında indirim yapılacağını anımsattı.

Törer, ayrıca yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesini tercih eden mükelleflerin, başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılmasının da mümkün olacağını ve bu kapsamda yapılacak erken ödemelerin ilgili katsayıya göre düzelteceğini belirtti.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanılamayacağına dikkati çeken Törer, şunları kaydetti:

"Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları, en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla mutlaka ödenmesi gerek. Ödemeyle ilgili olarak koronavirüs salgınını unutmamalıyız. Ödemeler, taksitler halinde veya peşin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla da ödenebilecek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, 31 Mart, Vergi, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'den yapılandırmada ikinci taksit uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Şampiyon güzelden çarpıcı iş kararı! Para biriktirmek için akşamları çalışmaya başladı Şampiyon güzelden çarpıcı iş kararı! Para biriktirmek için akşamları çalışmaya başladı Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim Engelli genci öldüresiye döven Engelli genci öldüresiye döven "Delikanlı Fırat", emniyete böyle getirildi Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık
İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı         
17:31
Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir         
17:05
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı         
16:30
Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek         
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu         
15:42
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi         
13:36
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis         
12:22
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 17:43:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'den yapılandırmada ikinci taksit uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei