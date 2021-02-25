Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Törer'den yapılandırma taksidi uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Törer'den yapılandırma taksidi uyarısı

25.02.2021 14:57
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Törer'den yapılandırma taksidi uyarısı, System.String[]

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflere mağduriyet yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflere mağduriyet yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Törer, yazılı açıklamasında, 7256 Sayılı Kanun kapsamında vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili başvuruların 1 Şubat'ta sona erdiğini hatırlatarak, yapılandırılan borçların birinci taksit ödeme süresinin ve peşin ödemeyi tercih edenler için tanınan sürenin 1 Mart Pazartesi günü sona ereceğini belirtti.

Kanun kapsamında borçlarını yapılandırılan mükelleflerin, bu tarihe kadar peşin ödeme yapması halinde taksitli ödemeye nazaran çok daha avantajlı olacağını aktaran Törer, "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden yüzde 90 oranında indirim yapılacağını, idari para cezalarından yüzde 25 oranında indirim yapılacağını ve ayrıca peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesini tercih eden mükelleflerin ise kanun imkanlarından yararlanabilmesi için ilk taksit ödemesini 1 Mart'a kadar mutlaka yapmaları gerektiğini vurgulayan Törer, başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılmasının da mümkün olacağını ve bu kapsamda yapılacak erken ödemelerin ilgili katsayıya göre düzelteceğine işaret etti.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden faydalanamayacağına dikkati çeken Törer, şunları kaydetti:

"Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar, en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla mutlaka ödenmesi gerek. Ödemeler taksitler halinde veya peşin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla da ödenebilecek."

Ödemeyle ilgili olarak Koronavirüs (Covid­19) salgınına dikkat çeken Törer, ödemelerin taksitler halinde veya peşin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla ödenebilmesine imkan verildiğini işaret ederek; mükelleflerin kendi sağlığı için yapılandırılan vergi borçlarını kolaylıkla ve zahmetsizce internet üzerinden ödemeleri hususunda tavsiyede bulundu. Diğer taraftan mükelleflerin tercihine göre, banka hesabından havale ile yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi daireleri vezneleri veya PTT şubeleri aracılığıyla da yapılandırılan borçların ödenebileceğini sözlerine ekledi.

Gaziantep, Vergi, Banka, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Törer'den yapılandırma taksidi uyarısı - Son Dakika


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