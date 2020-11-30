Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma açıklaması

30.11.2020 16:05
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma açıklaması, System.String[]

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca, yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hakkında açıklamada bulunuldu.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca, yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hakkında açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin söz konusu kanunun 17 Kasım'da yürürlüğe girdiğini hatırlatıldı.

Vatandaşların, kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkanlardan yararlanarak, yapılandırabileceği ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURTKUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek." ifadeleri yer aldı.

Kanunun 31 Ağustos 2020 tarihini esas alındığı belirtilen açıklamada, bu tarihten önce tahakkuk ederek, kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmekte olup, 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra tahakkuk edenler kapsama girmediği kaydedildi.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Tarık Törer, toplumun pek çok kesimini ilgilendiren ve vergi borcu bulunan mükelleflere çeşitli fırsatlar sunan söz konusu yapılandırma kanunun vatandaşlara ödeme kolaylığı sağladığını belirterek, yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Törer, başvuruların, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılabileceği gibi vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabileceğini, ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle başvuruların elektronik ortamda yapılmasının salgınla mücadele noktasında çok önemli olduğunun altını çizdi.

Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacağını ve kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 oranında indirim yapılacağını ifade eden Törer, taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise, katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacağını, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacağını kaydetti.

Kurumlar Vergisi, Gaziantep, Vergi, Mtv, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma açıklaması - Son Dakika


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