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Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma uyarısı

26.08.2021 14:38
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma uyarısı, System.String[]

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunu" kapsamında henüz vergi borçlarını yapılandırmayan mükelleflere yönelik başvuru çağrısı yaptı.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunu" kapsamında henüz vergi borçlarını yapılandırmayan mükelleflere yönelik başvuru çağrısı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanunun vatandaşlara büyük kolaylık sağladığı belirtildi.

Yasayla kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme faizi/zamları yerine Yİ-ÜFE oranında belirlenecek tutarların tahsil edilecek. Böylece bu tutarlar, yaklaşık dörtte üç oranın üzerinde azaltılacak. Vergi aslına bağlı cezalar tamamen silinecek ve usulsüzlükle özel usulsüzlük cezalarının ise yarısı oranında indirimli olarak tahsil edilecek. İhtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkan sağlanacak. Mükellefler için son derece önemli bir konu olan matrah ve vergi artırımı imkanıyla daha önce yapılan beyanların belirli oranlarda artırılması halinde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Bu kapsamda, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak şartıyla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından 2016 ila 2020 yılları için matrah ve vergi artırımında bulunulabilecek. 7326 sayılı Kanunla ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de yüzde 10 indirim yapılacak. İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde; muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanan yüzde 5 fazlanın Yİ-ÜFE oranları esas alınarak tahsilinden vazgeçilecek."

Başvuru süresinin 31 Ağustos 2021'da sona ereceğinin vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin bu tarihe kadar mutlaka başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini de 30 Eylül 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Diğer taraftan yapılandırma kanununun işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümleri kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin de yine 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunması ve hesaplanan verginin de yine aynı süre içerisinde yani 31 Ağustos 2021 Salı gününe kadar ödenmesi gerekir. Yapılandırmaya yönelik başvuru ve beyanların bazı istisnai haller dışında büyük oranda vergi dairesine gitmeden 7 gün 24 saat internet üzerinden kolaylıkla yapılandırabilecek. Mükelleflerin yapılandırma başvurusu yapmak için www.gib.gov.tr adresindeki hızlı erişim bölümünde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi butonuna tıklayarak sisteme ulaşabilecek. TC. Kimlik numarası ve interaktif Vergi Dairesi şifresi bulunan mükelleflerimiz bu şifreyle, bulunmayanlar ise e-devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan yapılandırma işlemleri bölümünden, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri'ne gelerek başvuru formunu peşin veya taksitli olmak üzere diledikleri gibi doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilecek. "

Kanun kapsamında yapılan beyanlar nedeniyle hesaplanan vergi ödemelerinin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 24 saat anlaşmalı bankalardan ödenebileceğinin aktarıldığı açıklama "Kanun imkanlarından yararlanmak isteyen mükelleflerin taksitle ödemeyi tercih etmeleri halinde ilk iki taksitin mutlaka süresi içerisinde ödenmesi gerekir. İlk taksit ödemesinin hak kaybı yaşanmaması için 30 Eylül 2021 tarihi bitimine kadar mutlaka yapılması gerekir." ifadeleri kullanıldı.???????

Gelir Vergisi, Gaziantep, Vergi, Sulh, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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