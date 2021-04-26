Gaziantep Vergi Dairesi'nden "işlemleri internetten yapın" çağrısı

Gaziantep Vergi Dairesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ödemelerin internet ortamından yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması aracığıyla vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçların anlaşmalı bankaların kredi kartları veya banka kartlarıyla ödenebileceği ve tüm başvuru-dilekçelerin vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirebileceği hatırlatıldı.

Salgın nedeniyle bu imkanların maksimum seviyede kullanılması noktasında çağrıda bulunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği ve günlük çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenleneceği belirtilmiştir. Salgınla mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça mükelleflerimizin ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğinden, vergi dairelerinde meydana gelen veya oluşması muhtemel yoğunlukları azaltmak amacıyla mükelleflerimize vergi dairelerine vermeleri gereken dilekçelerin tamamını İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda verebileceklerini hatırlatmak isteriz. Ayrıca ödeme yapmak için gelen mükelleflerimiz nedeniyle de vergi dairesinde yoğunluklar oluşmaktadır. Tüm bu işlemler de internet üzerinden yapılabilmektedir."