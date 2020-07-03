GAZİANTEP Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu komşuları ile itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu komşuları ile itfaiye kurtardı

GAZİANTEP'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu, komşuları ve itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 5'i çocuk 9 kişi ve 2 itfaiye eri hastanede tedaviye alındı. Selimiye Mahallesi'nde 12 katlı binanın 8'inci katındaki dairenin mutfağında öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden komşuları, çocukları ile birlikte oturma odasında oturan ev sahibi Özlem Erdoğan'ı uyarmak istedi. Tüm çabalara rağmen Erdoğan ve çocukları evden çıkamayınca komşuları polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye evi saran alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve polisler kapıyı kırarak Özlem Erdoğan ve 3 çocuğunu kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen aile ile 5 komşusu ve 2 itfaiye eri olay yerinde hazır bekleyen ambulanslar ile hastanelere götürüldü. YANGINI İZLEYEN VATANDAŞLARA MASKE UYARISI

Bölgeye gelip yangını izleyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar ise polis tarafından ceza işlemi uygulanacağı söylenerek evlere gitmeleri yönünde uyarıldı.

Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.