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Gaziantep yankesicilik şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Yankesicilik şüphelileri yakalandıGaziantep'te, 2 yankesicilik olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Yankesicilik şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te, 2 yankesicilik olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ve 27 Kasım tarihlerinde yankesiciliğe maruz kalan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Evlerine yapılan baskında yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep yankesicilik şüphelileri yakalandı

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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