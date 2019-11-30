Gaziantep yankesicilik şüphelileri yakalandı

Yankesicilik şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te, 2 yankesicilik olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ve 27 Kasım tarihlerinde yankesiciliğe maruz kalan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Evlerine yapılan baskında yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.