Gaziantep Yardım Vakfı'ndan 400 çocuğa kıyafet yardımı - Son Dakika

Gaziantep Yardım Vakfı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 400 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bir hayırsever tarafından vakıfa bağışlanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi 400 çocuğa dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın Başkanı Ergun Yetkin, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımların salgın döneminde artarak devam ettiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yetkin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Pandemi döneminde vakfımız aracılığıyla yoksullara yardım etmek isteyen hayırseverlerin sayısı arttı. Aynı şekilde yardımda bulunduğumuz aile sayısında da artış oldu. Bilgimiz dahilinde kimse aç uyumasın diyerek sürdürdüğümüz faaliyetler çerçevesinde 400 civarındaki haneye düzenli yardımda bulunuyoruz."