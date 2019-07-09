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GAZİANTEP Yaşadığı evi yakan bedensel engelli öldü

15 dakika önce

Yaşadığı evi yakan bedensel engelli öldüGaziantep'te, psikolojik sorunları olan bedensel engelli Cuma Yılmaz (66), yalnız olduğu sırada evi yaktı.

GAZİANTEP Yaşadığı evi yakan bedensel engelli öldü, System.String[]
Yaşadığı evi yakan bedensel engelli öldü
Gaziantep'te, psikolojik sorunları olan bedensel engelli Cuma Yılmaz (66), yalnız olduğu sırada evi yaktı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. 36 yıl önce trafik kazasında ayaklarını kaybederek, yatağa bağlı yaşayan Cuma Yılmaz, eşi misafirliğe gittiği sırada odadaki halıya kolonya dökerek evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler arasında kalan Yılmaz, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan Yılmaz, bu sabah doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cuma Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
Cuma Yılmaz, Gaziantep, Güncel
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