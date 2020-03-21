GAZİANTEP Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı - Son Dakika
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GAZİANTEP Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı

6 saat önce

Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenleri geçici süreyle yasaklandı.

GAZİANTEP Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı, System.String[]

Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenleri geçici süreyle yasaklandı. Yasağa rağmen Gaziantep'te bir gurup vatandaş otogar içerisinde askere giden yakınlarını meşaleler yakarak uğurladı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer gibi toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durdurdu.

Buna rağmen Gaziantep'te bir grup vatandaş askere giden yakınlarını uğurlamak için Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir araya geldi. Askere gidecek gencin yakınları otobüs hareket etmeye başladığı anda önce sloganlar attı ardından meşaleler yakarak eğlendi. Askeri taşıyan otobüsün hareket etmesinin ardından yakınları otogardan ayrıldı.


İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:23 Kaynak: DHA

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