GAZİANTEP Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira ceza - Son Dakika

Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira ceza

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde Gaziantep'te kamyonetle dışarı çıkan 2 seyyar satıcıya toplam 8 bin 96 lira ceza yazıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde Gaziantep'te cadde ve sokaklar büyük oranda boşaldı. Kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri Hürriyet Caddesi'nde içerisinde 2 kişi olan enginar yüklü kamyoneti durdurdu. Ekipler sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 seyyar satıcıya sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 8 bin 96 lira para cezası uyguladı.