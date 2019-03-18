Gaziantep Yaşlı Çiftin Ev Almak İçin Biriktirdiği Para ve Altınlar Çalındı
1 saat önce
Gaziantep Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı (ÖZEL)(EK)(Tür: Yurt)
Gaziantep
Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı (ÖZEL)(EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
Yaşlı Çiftin Ev Almak İçin Biriktirdiği Para ve Altınlar Çalındı
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