Gaziantep Yaşlı Çiftin Ev Almak İçin Biriktirdiği Para ve Altınlar Çalındı
6 dakika önce
Gaziantep Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı (ÖZEL)(EK-2)(Tür: Yurt)
Gaziantep Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiği para ve altınlar çalındı (ÖZEL)(EK-2)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:26 Kaynak: DHA
Yaşlı Çiftin Ev Almak İçin Biriktirdiği Para ve Altınlar Çalındı
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