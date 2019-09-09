Gaziantep yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar

Yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şifa kaynağı olarak bilinen 'yayla çayı' vatandaşlar tarafından Huzurlu Yaylası'ndan toplanarak pazarda satılıyor.

Amanos dağlarındaki bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda kendiliğinden yetişen ve grip, soğuk algınlığı, solunum problemleri, sindirim sistemi gibi hastalıklara çare olduğu söylenen yayla çayı vatandaşlar tarafından toplanıyor. Pazarlarda demeti 5 liradan satılan çay, toplayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlıyor. Huzurlu yaylası zirvesinde yayla çayı toplayan Köklü Mahallesi sakini Oğuzhan Kılıç, Sabahın erken saatlerinde Huzurlu Yaylası'na çıkarak şifa kaynağı olarak bilinen yayla çayını tek tek topluyoruz. Temmuz ayında dağlarda, ormanlık alanda yayla çayı yetişiyor. Eylül ayı sonuna kadar toplanabilen çayı mahallemizde en az 25 kişi haftanın belirli günlerinde toplayıp satarak ev ekonomisine gelir sağlıyorö dedi.