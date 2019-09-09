Son Dakika Haberleri: Gaziantep yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar

57 dakika önce

Yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlarGaziantep'in İslahiye ilçesinde, şifa kaynağı olarak bilinen 'yayla çayı' vatandaşlar tarafından Huzurlu Yaylası'ndan toplanarak pazarda satılıyor.

Yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şifa kaynağı olarak bilinen 'yayla çayı' vatandaşlar tarafından Huzurlu Yaylası'ndan toplanarak pazarda satılıyor.

Amanos dağlarındaki bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda kendiliğinden yetişen ve grip, soğuk algınlığı, solunum problemleri, sindirim sistemi gibi hastalıklara çare olduğu söylenen yayla çayı vatandaşlar tarafından toplanıyor. Pazarlarda demeti 5 liradan satılan çay, toplayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlıyor. Huzurlu yaylası zirvesinde yayla çayı toplayan Köklü Mahallesi sakini Oğuzhan Kılıç, Sabahın erken saatlerinde Huzurlu Yaylası'na çıkarak şifa kaynağı olarak bilinen yayla çayını tek tek topluyoruz. Temmuz ayında dağlarda, ormanlık alanda yayla çayı yetişiyor. Eylül ayı sonuna kadar toplanabilen çayı mahallemizde en az 25 kişi haftanın belirli günlerinde toplayıp satarak ev ekonomisine gelir sağlıyorö dedi.

Gaziantep yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 ton köfte ikram ettiler...Köfte ekmekten almak isteyen uzun kuyruklar oluşturdu
Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]