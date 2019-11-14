Son Dakika Haberleri: Gaziantep yemekleri ve kültürü Kastamonu'da tanıtılacak
Son Dakika Güncel Gaziantep yemekleri ve kültürü Kastamonu'da tanıtılacak - Son Dakika

Gaziantep yemekleri ve kültürü Kastamonu'da tanıtılacak

6 saat önce

Kastamonu'da yarın başlayacak "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden güzel lezzetleri ve yörenin kendine has kültürü ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kastamonu'da yarın başlayacak "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden güzel lezzetleri ve yörenin kendine has kültürü ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca özel bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'i tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye'de 50'den fazla kentte organizasyonlar düzenlediklerini anlatan Doğan, "Gaziantep'i Kastamonu'ya tanıtmak istiyoruz. Etkinliğimiz 10 gün sürecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri sirk gösterileri olacak. Bütün okullara biletlerimiz dağıtılacak." dedi.

Tanıtım günlerinde Gaziantep'in kebap, baklava, fıstık ve baharatlarının yer alacağını aktaran Ekrem Doğan, sıra geceleri düzenleyeceklerini de dile getirdi.

Kastamonu'ya yaklaşık 100 kişilik bir ekiple geldiklerini bildiren Doğan, "Kastamonu ekonomisine çok büyük katkıda bulunacağız. Kastamonu'da etkinliğimizi 50 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. En son Kocaeli'de yaptığımız fuarda 260 bin ziyaretçi aldık. Gaziantep olarak girmediğimiz ilçe, köy kalmayacak." diye konuştu.

Kuzeykent Fuar Alanı'nda yarın başlayacak etkinlik, 24 Kasım'da sona erecek.

Gaziantep yemekleri ve kültürü Kastamonu'da tanıtılacak

Gaziantep, Kastamonu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz
Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı Çağlar Söyüncü: "82. dakikada vatanı korur gibi elimizden geleni yaptık" Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 00:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep yemekleri ve kültürü Kastamonu'da tanıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]