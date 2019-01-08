Son Dakika Haberleri: Gaziantep Yeni Bir Kongre Merkezine Kavuşuyor

Gaziantep Yeni Bir Kongre Merkezine Kavuşuyor

53 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Şahinbey Kongre Merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi.

Gaziantep Yeni Bir Kongre Merkezine Kavuşuyor, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Şahinbey Kongre Merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu, inşaat çalışmalarını inceleyerek, kongre merkezi ile ilgili bilgiler aldı.

Vali Gül, bin 600 kişilik Şahinbey Kongre Merkezinin Gaziantep'in çok önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, "Çeşitli toplantıların ve yemeklerin verileceği alanlar mevcut. Gaziantep'te önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyorum. Buranın inşaatı tamamlanıp gezdiğimizde iyi ki yapılmış diyeceğimiz bir proje." ifadelerini kullandı.

Gül ve Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre Merkezini gezdikten sonra Şahinbey Belediyesi Spor ve Eğitim Merkezini ve Karataş Kültür Merkezini geçti. Burada kurslarda incelemelerde bulunan Vali Davut Gül, kursiyerlerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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