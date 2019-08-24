Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı
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GAZİANTEP Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı

1 saat önce

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)TUTUKLANDIGaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet...

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
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Doğum yapan eşini bıçakladı
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