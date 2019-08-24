GAZİANTEP Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı
1 saat önce
Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)TUTUKLANDIGaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet...
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)
TUTUKLANDI
Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
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