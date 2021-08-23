Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketi ve yenileme koşusuyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren ve son testi negatif sonuçlanan Oğuz Ceylan da takımla çalışmalara başladı. Antrenmanı, kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

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