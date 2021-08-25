Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep , hazırlıklarını sürdürdü.

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