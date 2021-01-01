Gaziantep yeni yıla silah sesleri ile girdi - Son Dakika

Gaziantep yeni yıla silah sesleri ile girdi
01.01.2021 01:07
Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Gazianteplilerin evlerinde karşıladığı yeni yılın ilk dakikalarında evlerden silah sesleri yükseldi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Gazianteplilerin evlerinde karşıladığı yeni yılın ilk dakikalarında evlerden silah sesleri yükseldi.
Türkiye genelinde bu akşam saat 21.00'de başlayan ve pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlamalar nedeniyle Gaziantepliler 2021 yılını evinde karşıladı. 2020 yılının son dakikalarından itibaren kent sokaklarında silah sesleri yankılandı. Dakikalarca duyulan silah sesleri yeni yılın ilk dakikalarında sustu. Yeni yıl nedeniyle kentin farklı bölgelerinde atılan havai fişekler de görsel şölen oluşturdu. - GAZİANTEP
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