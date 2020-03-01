Gaziantep yer altı kastelleriyle Venedik'e rakip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep yer altı kastelleriyle Venedik'e rakip - Son Dakika

Gaziantep yer altı kastelleriyle Venedik'e rakip

6 saat önce

Dünyada su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Gaziantep kastelleri, Venedik'e rakip olmaya aday.Şahinbey Belediyesinin restorasyon çalışmaları ile yeniden Gaziantep turizmine kazandırılan kasteller, ziyaretçilerden tam not alıyor.

Gaziantep yer altı kastelleriyle Venedik'e rakip, System.String[]

Dünyada su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Gaziantep kastelleri, Venedik'e rakip olmaya aday.


Şahinbey Belediyesinin restorasyon çalışmaları ile yeniden Gaziantep turizmine kazandırılan kasteller, ziyaretçilerden tam not alıyor. Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Gaziantep kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak da dikkat çekiyor. Türk mimarisinde sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar, kısmen veya tamamen yer altında bulunmaları ile ilgi çeken en önemli yapılar arasında yer alıyor.


"Venedik yer üstü, Gaziantep yer altı sularıyla dikkat çekiyor"


Gastronomi ve tarihiyle son yıllarda yoğun bir turist akınına uğrayan Gaziantep, yeraltı kastellerinin de turizme kazandırılmasının ardından İtalya'nın Venedik şehrine rakip olmaya hazırlanıyor. Kastelleri gezen Gaziantepli Doğan Kılıç, kastellerin geçmişe yolculuğa çıkarttığını belirterek, "Eskiden kadınlar buralarda çamaşır yıkar banyo gibi ihtiyaçlarını karşılardı. Burası Gaziantep'in en eski yeridir. Buraları gezdikçe geçmişe dönüyorsun. Bende Pazar olması dolayısıyla ailemi gezdiriyorum. Onlarında tarihimizi bilmesini isterim. Restorasyonu gerçekleştiren Şahinbey Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu.


Gaziantep'te geçmişte oluşturulan su sistemi, evlerin altından geçen ve "Livas" adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasını sağlamıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine kentte fazla ihtiyaç duyulmazken, özellikle ticaret dokusunun yer aldığı bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Venedik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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