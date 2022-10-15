Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, İslahiye ilçesinde 8 bin 500, Nurdağı ilçesinde ise 7 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika

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