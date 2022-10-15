GAZİANTEP - Yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Yer fıstığı hasadı başladı

15.10.2022 17:18

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı yetiştiren çiftçiler hasat yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı yetiştiren çiftçiler hasat yapıyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, İslahiye ilçesinde 8 bin 500, Nurdağı ilçesinde ise 7 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapıldığını belirtti.

Dekar başına 450-500 kilogram rekolte tahmin ettiklerini dile getiren Belpınar, geçen yılla aynı oranda verim beklediklerini söyledi.

Kentte yetiştirilen yer fıstığı, Adana ve Osmaniye'den gelen tüccarlar tarafından satın alınıyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika
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