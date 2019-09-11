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Gaziantep yerli turistlerden antep fıstığı bahçesine ilgi

1 saat önce

Yerli turistlerden Antep Fıstığı bahçesine ilgiTürkiye'nin dört bir yanında gelen yerli turistler Gaziantep'in Nizip ilçesinde yetişen Antep Fıstığı bahçelerini ziyaret ederek, fıstığın yetişme ve işlenme süreçleri hakkında bilgi aldı.

Yerli turistlerden Antep Fıstığı bahçesine ilgi

Türkiye'nin dört bir yanında gelen yerli turistler Gaziantep'in Nizip ilçesinde yetişen Antep Fıstığı bahçelerini ziyaret ederek, fıstığın yetişme ve işlenme süreçleri hakkında bilgi aldı.

Bir turizm firmasının düzenlediği etkinlikle Gaziantep'e gelen yerli turist kafilesi kentte en çok Antep Fıstığı'nın yetiştiği Nizip ilçesini ziyaret etti. Burada fıstık bahçesini gezen kafile Nizip Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Altunses ve Meclis Üyesi Deniz Kahraman'dan Antep Fıstığı'nın yetiştirilmesi konusunda bilgi aldı. Dalından koparılan taze fıstıkların tadına bakan kafiledekiler daha sonra bir fıstık işleme tesisini ziyaret ederek fıstığın sofraya gelinceye kadarki gördüğü işlemleri izledi. Antep Fıstığı'nı yetişme ve işlenme sürecini ilk kez gören turistler kendilerini ağırlayan Ziraat Odası yetkililerine ve işletmecilere teşekkür etti.

Gaziantep yerli turistlerden antep fıstığı bahçesine ilgi

Gaziantep, Türkiye, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
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