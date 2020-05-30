GAZİANTEP-Yesemek'te ziyaret hazırlıkları - Son Dakika

Yesemek'te ziyaret hazırlıkları

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmenhöyük Arkeoloji Parkı'nda normalleşme süreciyle ziyarete açılmak için hazırlıklar yapılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 518 eserin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmenhöyük Arkeoloji Parkı'nda açılış için hazırlıklar sürüyor. 1 Haziran'da tekrar ziyaretçi alımına başlanması beklenen tarihi mekanı önceki yıllarda binlerce yerli ve yabancı turist ediyordu. Müze ve ören yerlerinde turistler, dezefektan ile karşılanacak, maske takma ve sosyal mesafeye kurallarına uyularak ziyaretler sağlanacak.