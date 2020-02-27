Gaziantep yeşil antep? projesi tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Yeşil Antep? projesi tanıtımı yapıldı

GAZİANTEP'te 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' sloganı ile başlatılan 27 milyon fidan kampanyası için düzenlenen 'Yeşil Antep' projesi tanıtımı yapıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak ve projede yer almak isteyen davetliler katıldı. 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' sloganı ile başlatılan 27 milyon fidan kampanyası için düzenlenen 'Yeşil Antep' projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda projenin önemini vurgulayarak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması gerektiğini ifade eden Fatma Şahin, ' Bizim ülkemizi ve şehrimizi korumamız lazım. Karbondioksit salımını azaltmamız ve ağaçlandırmayı arttırmamız gerekiyor. Yarın torunlarımız burada oturduğu zaman, ya bizimle gurur duyacaklar ya da 'eyvah bizim torunlarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak' diyecekler. Penguenlerin ve fok balıklarının yok olduğu bir dünyaya hızla gidiyoruz. Dünya ekonomik kalkınma ile birlikte, insanı ve çevresel kalkınma diyor. Artık dünya tek başına ekonomik kalkınmanın mutlu etmediğini, çevresel ve insanı kalkınmayla birlikte kalkınması sürdürebilmenin gerektiğini söylüyor. Hükümetimiz zaten büyük bir seferberlik yaptı. Ama biz kendi şehrimizden sorumluyuz. 2 milyon bu salona emanet. Biz Orman Genel Müdürlüğüne gittiğimizde 27 milyon fidan istiyoruz dedik ve fidanın olduğunu ve sorun olmadığını öğrendik. Ciddi bir koordinasyonla spor kenti Gaziantep, Gastronomi kenti Gaziantep, Yükselen Gaziantep söylemlerinin içerisine Yeşil Gaziantep'i eklememiz gerekiyor? diye konuştu.

Her doğan çocuğa 10 tane fidan dikilmesi gerektiğini belirten Vali Gül ise, 'Bizim yaklaşık 50 bin yeni doğan çocuğumuz var. Her birinin 10 tane fidan ihtiyacı olduğunu düşünsek 500 bin sadece yeni doğan bebekler için dikilir. Göçle gelenler var. Geçmişten kaynaklanan eksikliklerimiz var. Bu mesele belediyenin, kamu kuruluşlarının çözeceği bir mesele değil. Burada zihniyetin değişmesi gerekiyor. Nasıl yeni bir çocuk doğduğunda belirli bir seronomisi varsa, 1 yaşına 3 yaşına geldiğinde birçok şey yapılıyorsa ağaç ihtiyacını da bu şekilde değerlendirerek gerekenin yapılması lazım' dedi.