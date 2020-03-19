Gaziantep yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtıyor - Son Dakika
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Gaziantep yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtıyor

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse (COVID-19) karşı mücadele kapsamında evde hijyeni desteklemek amacıyla vatandaşa, Gazi şehre özel zeytinyağlı yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başlandı.

Gaziantep yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse (COVID-19) karşı mücadele kapsamında evde hijyeni desteklemek amacıyla vatandaşa, Gazi şehre özel zeytinyağlı yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başlandı.


Dünya çapında bir salgın olarak adlandırılmaya başlanan korona virüs için planlanan tedbir eylemlerinin uygulama sahası her geçen gün genişliyor. Büyükşehir Belediyesi de enfeksiyon riskini önlemek adına hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek il genelinde 60 mahalleye dağıtımının yapılmasını hedeflediği çamaşır suyu ve yeşil sabun desteğini Şahinbey ilçesine bağlı Kurbanbaba Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dağıtım ile start verdi. Hem belediye ekiplerince kapı kapı dolaşarak hem de mahalle irtibat büroları ve gıda bankaları aracılığıyla hazırlanan dezenfekte malzemeleri ağırlıklı olarak kırsal mahallelerde konaklayan halka ulaştırılacak.


Kurbanbaba mahalle sakinlerinden Zühre Özsemer dışarıya çıkmaya çekindiklerini belirterek, "Böyle olağanüstü bir dönemde vatandaşa yaptığı yardımlarından dolayı ise başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e daha sonra ekibine teşekkür ediyorum" dedi.


Yusuf Güneş ise sabah saatlerinde yardım paketinin dağıtımının yapılacağına dair bir açıklama gördüğünü ifade ederek, "Hızlı bir şekilde evlere ulaştırılması gerçekten önemli. Böyle bir dönemde dezenfekte olayı hayati önem taşıyor. Virüsün yayılmaması için hayata geçirilen önlemlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:56 Kaynak: İHA

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