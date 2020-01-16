Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi hayata geçiyor - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Erdoğan, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te kurulumu devam etmekte olan Model Fabrika Projesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Avrupa Birliği (MADAD Fonu) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) katkıları ile hayata geçirileceğini kaydetti.

Gaziantep Model Fabrika Projesi bütçe çalışmalarının tamamlandığını aktaran Erdoğan, projenin toplam miktarının 12 milyon lira olduğunu, bunun 7,7 milyon lirasının MADAD fonundan, 4,3 milyon lirasının ise GSO tarafından karşılanacağının öngörüldüğünü belirtti.

Bütçe yönetiminin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından gerçekleştirildiğini paylaşan Erdoğan, kurulum çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, model fabrikanın Nisan 2020'de operasyonel hale gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu çerçevede, model fabrikada görev alacak toplam 10 akademisyen ve sanayicinin eğitici eğitimlerinin tamamlandığını, fabrika direktör ve yardımcı personeli istihdam edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Kurulum çalışmaları için danışmanlık hizmeti anlaşması yapılmış olup, ürün seçimi tamamlanmış ve makine-ekipman alım süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kentin son dönemde güçlü bir vizyon yakaladığını belirten Erdoğan bu olumlu gelişmenin sanayi kenti Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi.