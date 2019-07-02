Gaziantep yılın ilk yarısını 3,6 milyar dolarlık ihracatla kapattı

2019 yılının altıncı ayında Gaziantep 428 milyon 775 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2019 yılının altıncı ayında Gaziantep 428 milyon 775 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise Haziran ayında 516 milyon 937 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle, bölgemiz Haziran ayı ihracatında geçen yılın aynı ayına kıyasla bir düşüş olduğu görülse de yıl bazında kümülatif olarak bir artış olduğunu görüyoruz" dedi.



Haziran 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ocak-Haziran 2019 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,4 artışla 4 milyar 268 milyon 926 bin dolar, Gaziantep'ten ise 7,9 artışla 3 milyar 610 milyon 130 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.



"İhracatçıya yönelik eğitim önceliğimiz devam edecek"



GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Belediye Başkanlığı seçimlerinin geride kalmasıyla artık ihracatımızı nasıl daha kalifiye hale getireceğimizin, ihracatımızda çarpan etkisi yapacak faktörlerin neler olabileceğinin konuşulması gerektiğini ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı, "İhracatımız, gerek yıl gerekse de aylık bazda artış gösteriyor. Geçen ay bir düşüş var fakat bu düşüş dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinden kaynaklanıyor, çünkü iş günü sayısında geçen yılın aynı ayına göre 3,5 günlük bir azalma var. Geçen sene Haziran'da 19,5 iş günü varken bu sene Haziran ayında 16 iş günü çalışmışız. Bu şekilde oranladığımızda aslında önceki seneye göre yüzde 5'lik bir artış sağlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.



İhracat büyümemizde istikrarı yakalamak konusunda fikirlerini paylaşan Kileci, "Önemli olan sert iniş ve çıkışlardan ekonomimizi izole etmek. Ekonomik/ticari istikrarsızlıkların önüne geçmek için ise ihracatımızın bileşenlerini dış etkilere kapalı hale getirmek durumundayız. Olası olumsuzluklardan etkilenmemek için ürünü alıp/üretip yurtdışındaki pazarınıza götürene kadarki tüm süreçleri elektronik ortamda takip edip olumsuz bir durumda hızla müdahale edebiliyor olmalısınız. Böylece ne mevsimsel dalgalanmalar ne siyasi krizler sizi çok şiddetli sarsacaktır. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak Haziran ayı içerisinde, tüm bu anlattıklarımız ışığında çeşitli eğitimler düzenleyerek ihracatçımızı daha kalifiye hale getirmek için çalışmalar yürüttük. Geçen ay Gaziantep'te Haziran ayı içerisinde ise Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da E-İhracat ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri gerçekleştirdik. Bu eğitimler diğer kuruluşlara da örnek teşkil edecektir ve bu dijital dönüşüm konusunda farkındalığın arttırılmasının yolunu açacaktır. Bu konularda ihracatçımızı eğitirsek, önceki aylarda kırılan ihracat rekorlarının üzerine yenileri eklenecektir. Düzenlediğimiz eğitimlerin yanı sıra; ihracat sahamıza donanımlı bireyler kazandırmak için, yetenekli ve başarılı öğrencilerin elinden tutmaya ve onları sahaya kazandırana kadar rehberlik etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda üniversitede "Tekstil Mühendisliği tercih eden öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilmesi" kampanyasını diğer Tekstil İhracatçı Birlikleri ile birlikte hayata geçirdik. Halı Birliğimiz düzenlediği Halı Tasarım Yarışması ve diğer eğitim projeleri ile yetenekli gençleri sektöre kazandırma yolunda ilerliyor. Bu gibi burs, yarışma ve eğitimler uzun vadede ihracat sahamızı genişletecek ve kalifiye hale getirecektir" dedi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in Haziran 2019'da kayıt altına aldığı ihracatın 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 düşüşle 516 milyon 937 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep'in Haziran 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 düşüşle 428 milyon 775 bin dolar olduğu açıklandı.



Ayrıca, Temmuz 2018 - Haziran 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, GAİB yüzde 5,3 artışla 8 milyar 652 milyon 191 bin dolar, Gaziantep ise yüzde 7,1 artışla 7 milyar 198 milyon 852 bin dolar ihracat kaydetti. Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 150,5 olduğu belirtildi. (Haziran 2018-Mayıs 2019)



Haziran 2019'da en fazla ihracat Ortadoğu ülkelerine



GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 45,5 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri'nin yüzde 20,5 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Haziran 2019 döneminde 183 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Libya ve İsrail'in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.



En fazla ihracat yapan 6. il



2019 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artış ile yıla 3 milyar 610 milyon 130 bin dolarlık ihracatla başlayan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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