GAZİANTEP - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde öğrencilerin sıraya girmesi
Öğrencilerin okula girişi
Ailelerin bekleyişi
Ailelerin Kur'an-ı Kerim okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler üniversite içerisinde Sosyal Meslek Yüksekokulu'nda yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.
Aileler ise okul bahçesinin dışında bekleyişe başladı.
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