Gaziantep ytong sektörde TSE Covıd-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu - Son Dakika

Gaziantep ytong sektörde TSE Covıd-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu

Gaziantep ytong, sektörde "TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni alan ilk ve tek firma oldu.

Gaziantep ytong, sektörde "TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni alan ilk ve tek firma oldu.

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SANKO Holding şirketlerinden Gaziantep Ytong, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı" kapsamında yapılan denetleme sonucu, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemlerin yeterliliği göz önüne alınarak TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Korona virüs salgının başından itibaren çalışanlarının, müşterilerinin ve tedarikçilerinin, dolayısıyla toplum sağlığının koruması için önemlerin üst seviyede alındığı Gaziantep Ytong'da, TSE tarafından Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme denetimleri yapıldı.

Denetim ve değerlendirmeler sonucunda Gaziantep Ytong da Türkiye'de TSE tarafından verilen "Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni sektöründe alan ilk ve tek firma olmanın gururu yaşandı.

Gaziantep Ytong

Gaziantep'te 8 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 82 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan Gaziantep Ytong Sanayi A.Ş., Ytong'un Türkiye'deki 6 tesisi arasında bulunuyor.

Gaziantep Ytong'da çeşitli sınıflarda "Gazbeton Duvar Blokları", "Donatılı Lento ile Döşeme"," Duvar Panelleri" ve "Ytong Örgü Tutkalı" üretiliyor. Ayrıca "Masterkim Yapı Kimyasalları" markası ile de yapı kimyasalları sektöründe, toz ve likit ürün gruplarında, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda üretim gerçekleştiriliyor.

Sektöründe, modern çağın yapı malzemelerinde bulunması gereken tüm özellikleri taşıyan ürünler üreten Gaziantep Ytong Sanayi'nin kapasitesi, gaz beton duvar blok malzeme olarak 450.000m3/yıl'dır. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep ytong sektörde TSE Covıd-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu - Son Dakika
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