Son Dakika Haberleri: Gaziantep, Zerrin Özer'le Coştu

Gaziantep, Zerrin Özer'le Coştu

46 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk pop şarkıcısı Zerrin Özer konseri, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Gaziantep, Zerrin Özer'le Coştu, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı konsere, yoğun katılım oldu. Şarkıcı Zerrin Özer, Başkan Şahin'in diğer siyasilerden ayrı bir yeri olduğunu, çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özer, "Bize her gün kadınlar günü" dedi.

ÖZER: ANNEM HİÇBİR MEMLEKETİ ANTEP'İNDEN ÜSTÜN KABUL ETMEDİ

Annesinin Gaziantepli olduğunu hatırlatan Özer, "Hayatta iken Gaziantep aşkıyla büyüttü beni ve hiçbir memleketi Antep'inden üstün kabul etmedi. Sabah ilk uçakla buraya gelirken çok duygulandım. Gaziantep'e uzun zamandır gelmiyordum. Anacığımın memleketine ve sizlere kavuştum. Gaziantep'te olmaktan büyük bir gurur duydum" diye konuştu.

Sevilen şarkılarıyla izleyicileri mest eden Zerrin Özer, sık sık istek parça aldı, salondakilerle sohbet etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde sanatçı Özer'e çiçek ve kutnu şal hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:07 Kaynak: Bültenler

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