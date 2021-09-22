Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor

22.09.2021 02:01
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor

Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yürüttüğü proje kapsamında 20 üniversiteli genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan müzedeki çalışmalara katılma imkanı buluyor.

Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yürüttüğü proje kapsamında 20 üniversiteli genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan müzedeki çalışmalara katılma imkanı buluyor.

"Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere bünyesinde barındırdığı eserlerle dünyaca tanınan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de tarihi atmosferde deneyim kazanıyor. Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğinde yürütülen "Genç Gönüllüler Projesi"ne dahil olan üniversiteli 20 genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki çalışmalara katılıyor. Uzmanlar eşliğinde müzeye kazandırılan eserlerin kayıt, fotoğraflama, belgeleme aşamalarını titizlikle yürüten katılımcılar, dünyanın en büyükleri arasında gösterilen ve ziyaretçilerinde hayranlık uyandıran müzedeki çalışmalara katılmanın heyecanını yaşıyor.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep, Çingene, Turizm, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:56 İtalya Kupası'nın ilk finalisti Inter oldu, kendi sahasında Juventus'u sildi
00:50 Juventus'u tek golle geçen Inter İtalya Kupası'nda ilk finalist oldu
00:39 Kılıçdaroğlu "Kirli İşler" notuyla meydan okudu: Siz kimsiniz arkadaş?
00:33 "Kirli İşler" notuyla yeni video paylaşan Kılıçdaroğlu meydan okudu: Siz kimsiniz arkadaş?
00:29 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yabancı basına tepki: Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili ahlaksızca yalan haber yapılıyor
00:23 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yabancı basına tepki: Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili ahlaksızca yalan haber yapılıyor
00:08 Manchester City, lider Arsenal'i yok etti!
00:03 Farka boğdular! Manchester City'den lider Arsenal'e futbol dersi
23:50 Fenerbahçe Yunanistan'da kötü başlangıç yaptı! Aradaki fark açıldı
23:44 Aradaki fark çift hanelerde! Fenerbahçe'den Yunanistan'da tatsız başlangıç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 04:28:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement