GAZİANTEP Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika

GAZİANTEP Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor

Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyorGÜNEYDOĞU'nun iki önemli merkezi Gaziantep ve Şanlıurfa, normalleşme süreci kapsamında açılacak turist sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor

GÜNEYDOĞU'nun iki önemli merkezi Gaziantep ve Şanlıurfa, normalleşme süreci kapsamında açılacak turist sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki kentteki tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Zeugma ve Göbeklitepe gibi tüm dünyanın ilgisini çeken alanlarda da son hazırlıklar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze ve ören yerleriyle ilgili genelgesinin beklendiği Zeugma ve Göbeklitepe'ye gelenlerin sosyal mesafe ve kişisel tedbir kuralları kapsamında ziyaretleri sağlanacak. Her iki noktada ziyaretçilerin ortak kullanımına açık olan interaktif ekranlar ile sinevizyon salonları ise salgın sona erene kadar kapalı tutulacak.

Koronavirüs salgını sonrası ziyarete kapatılan müze ve ören yerlerinin normalleşme süreci ile 1 Haziran'da açılması planlanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde ilk durağı olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ile Şanlıurfa'daki Göbeklite Ören Yeri ve Müzesi'nin de normalleşme sürecinde ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Her iki kentte de turistlerin ziyaret edebileceği alanlarda dezenfekte çalışması yapılıp, dolaşımında temasın önlenmesine yönelik altyapı oluşturuluyor. Ziyaretlerde dikkat edilecek hususlar ile uyulması gereken kuralların ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilecek genelge ile netlik kazanacağı belirtildi.

MASKE İLE GİRİŞ ZORUNLULUĞU

Ziyaretlerde uyulacak kurallara ilişkin detaylı genelgenin beklendiği müze ve ören yerlerinde hazırlıklar devam ederken, yetkililer ziyaretçilerin içeriye maskeyle girişinin zorunlu olacağını ifade etti. Müze ve ören yerlerinin girişinde hazır bulundurulacak el dezenfektanı kullanılmasının ardından ateşleri ölçülerek içere girecek olan ziyaretçiler, salon ve açık alanlardaki görevliler, uyarı tabelaları ve sesli sistem aracılığı ile de sürekli olarak sosyal mesafeye dikkat etmeleri, herhangi bir noktaya temastan kaçınmaları konusunda uyarılacak. Vatandaşların dolaşım alanlarında belirlenecek çizgiler ile birbirlerine yaklaşmaması hedeflenirken, olası talep ve yığılmaların önlenmesi için ziyaretlerin kısa tutulması istenecek.

İNTERAKTİF EKRANLAR KAPATILACAK

Müze ve ören yerlerinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında; ortak olarak kullanılan oyun, bilgilendirme gibi interaktif hizmet veren dokunmatik ekranlar salgın tehlikesi süresince kapalı tutulacak. Ayrıca; müzelerde yer alan sinevizyon salonları da salgın süresince kapatılarak hizmet verilmesi önlenecek. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında süreç normale dönene kadar çocuk etkinlik alanları da kapalı olacak.

KONFERANS VE TOPLANTILAR YAPILMAYACAK

Müzelerde bulunan konferans ve toplantı salonları da salgın süresince hizmet vermeyecek. Temas ve izolasyonun korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda, müzelerde yapılacak tüm toplu etkinlikler, koronavirüs salgını tamamen sona erene kadar yasak olacak. Müze ve ören yerlerinde bulunan dinlenme bankları ve oturma alanlarının da salgın süresince kullanımı engellenecek. Müze ve ören yerlerinde belirli aralıklarla konulacak el dezenfektanlarının da ziyaretçilerin dolaşım sırasında da kullanımı sağlanacak.

ÇALIŞANLAR İÇİN DE ÖNLEMLER ALINDI

Müze ve ören yerlerinde ziyaretçilerin yanı sıra görevliler için de çeşitli önlemler alındı. Bu doğrultuda maske, eldiven takacak ve ihtiyaç halinde koruyucu tulum giyecek olan görevliler, mesaiye başlarken ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Müze ve ören yerlerinde ortak kullanılan asansör salgın süresince kapalı tutulacak. Çalışma ortamında mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmamaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımının önlenmesi sağlanacak. Ortak kullanılan depo, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, dinlenme alanları, giyinme ve soyunma odaları, kapı, turnike gibi alanlarında düzenli dezenfekte yapılacak ve hijyen şartlarına uyulması istenecek. Bilgisayar klavyeleri ve diğer cihazlar düzenli temizlenecek ve çalışanların birbirlerinin malzemelerini kullanması engellenecek. Müze ve ören yerlerindeki yemekhane de acil durum olmadıkça kullanılmayacak, kullanılması gereken durumlarda ise tek kullanımlık malzemeler ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak.

GÖBEKLİTEPE SANAL OLARAK DOLAŞILIYOR

Öte yandan koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olan Göbeklitepe şu an sanal olarak dolaşılabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı salgın nedeniyle dışarı çıkamayanlar için bazı müzeleri internet üzerinden görüntülemeye başladı. Bu müzeler arasında yer alan Göbeklitepe sanal müzesi bu süreçte 1,5 milyonu aşkın kişi tarafından gezildi.

GAZİANTEP Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor

Göbeklitepe, Gaziantep, Şanlıurfa, Zeugma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
19:36
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 22:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZİANTEP Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]