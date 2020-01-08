Gaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı - Son Dakika
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Gaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı

6 saat önce

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen şehirler arasında 2'nci sırada yer aldı.

Gaziantep, ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı, System.String[]

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen şehirler arasında 2'nci sırada yer aldı. Gazi şehir, bu yıl portalda 226 bin 644 ziyaretçi sayısına ulaşarak 2019'un ilk çeyreğinde yakaladığı 54 bin 353 ziyaretçi sayısını 4 katına çıkardı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyuran Türkiye Kültür Portalı, 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen ilk üç ili açıkladı. Buna göre, Gaziantep, sitenin illere özel bölümünde ziyaretçilerin en çok aradığı kentler listesinde ikinci sırada bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Medeniyet Şehri Gaziantep", "Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı" ve "Uzaklarda Arama" sloganlarıyla 2 milyonu aşkın turisti şehre çekmeyi başardı. Unesco Kreatif Şehirler Ağı'na Gastronomi kimliği ile dahil olan Gaziantep, kültürü, coğrafi güzellikleri ve uluslararası festivalleriyle adını dünyaya duyurdu. Büyükşehir Belediyesi gerek ulusal gerekse uluslararası arenada hayata geçirdiği projeleriyle kenti, birçok kişinin uğrak merkezi haline getirdi. Gazi şehir, bu yıl 226 bin 644 ziyaretçi sayısına ulaşarak 2019'un ilk çeyreğinde yakaladığı 54 bin 353 ziyaretçi sayısını 4'e katladı. Bursa'nın ardından en çok ziyaret edilen il olan Gaziantep'i Antalya takip etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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