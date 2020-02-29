Gaziantepidlib'de şehit olan uzman onbaşı selim nergiz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantepidlib'de şehit olan uzman onbaşı selim nergiz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gaziantepidlib'de şehit olan uzman onbaşı selim nergiz son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

GAZİANTEPİdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEPİdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantepidlib'de şehit olan uzman onbaşı selim nergiz son yolculuğuna uğurlandı

Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
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