Gaziantepidlib'de şehit olan uzman onbaşı selim nergiz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Gaziantepidlib'de şehit olan uzman onbaşı selim nergiz son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
GAZİANTEPİdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
GAZİANTEPİdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz son yolculuğuna uğurlandı
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