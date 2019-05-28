Son Dakika Haberleri: Gaziantepli 24 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında
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Gaziantepli 24 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında

3 saat önce

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre Gaziantep'ten 24 firma Türkiye'nin en büyükleri arasına girdi.

Gaziantepli 24 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında, System.String[]
İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre Gaziantep'ten 24 firma Türkiye'nin en büyükleri arasına girdi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gece gündüz demeden çalışan, üreten, şehri için ülkesi için her türlü zorluğa göğüs gererek Türkiye'nin en büyükleri arasında giren 24 firmamızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

2018 yılının gerek ülkemiz gerekse şehrimiz açısından zorlu geçtiğini belirten Başkan Yıldırım, "Gaziantep birçok şehirden farklı özelliklere sahip. Yanı başımızda yıllardır süren bir savaş var. Ama çok şükür ki tüccarlığıyla, inatçılığıyla nam salmış ihracatçılarımız, sanayicilerimiz var. Bu şehrin insanları en zor zamanlarda dahi mutlaka bir çıkış yolu bulmuş, ürettiğini satacak yeni pazarlara açılmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

2019 yılının daha sıkıntılı geçeceği konusunda tüm otoritelerin görüş birliğine vardığını fakat Gazianteplilerin her şeye rağmen daha iyiyi daha ileriyi hedeflediklerini belirten Yıldırım, "Geçtiğimiz 5 ay da gösterdi ki Gaziantep üretmeye, ihracatını artırmaya ve gelişmeye devam etti. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar Gaziantep açısından çok daha verimli geçecek. Bu gelişimi de İSO 500 araştırmasında daha fazla Gaziantepli firma görerek tescil edeceğiz. Ben bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan 24 firmamızın yöneticilerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:24 Kaynak: İHA
İstanbul, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi
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