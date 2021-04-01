Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı - Son Dakika

Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı

01.04.2021 08:49
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı, System.String[]

GAZİANTEP'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak ürettikleri organik ürünlerden yaptıkları turşu ve reçelleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç etmeye başladı.

GAZİANTEP'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak ürettikleri organik ürünlerden yaptıkları turşu ve reçelleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç etmeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Burada hem teorik hem de pratik eğitim alan 200 kadın, modern tarım yöntemlerini öğrenerek üretim yapmaya başladı. Kadınlardan 7'si daha sonra 'Ezogelin' ismini verdikleri kooperatif kurdu. Serada organik olarak meyve ve sebze yetiştiren kadınlar, turşu, salçaya ve baharat üretmeye başladı. Kadınların ürettiği organik ürünler, yurt içinin yanı sıra gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

'ALMANYA'YA 200 BİN KAVANOZ TURŞU İHRAÇ ETTİK'Ezogelin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Toğaç, tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından 7 kadın ile kooperatif kurarak üretime başladıklarını söyledi. İlk etapta patlıcan, biber ve domates kurutmalıklarının satışını yaptıklarını anlatan Toğaç, "Kuruttuğumuz sebzeleri sattık. Ardından seramızda tekrar ekimler yaptık. Ürettiğimiz ürünleri ilk defa geçen yıl eylül ayında satışa çıkarttık. Seramızda organik olarak yetiştirdiğimiz sebze ve meyvelerden hazırladığımız 200 bin kavanoz turşu ihracatımızı Almanya'ya gerçekleştirdik" dedi.'İLK DEFA KENDİ PARAMI KAZANDIM'Ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazanç ile ilk defa para kazandığını söyleyen kooperatif üyesi kadınlardan Pakize Kut, tüm kadınları üretimin bir parçası olmaya davet etti. Kut, serada üretilen ürünlerden elde edilen turşuları ihraç ettiklerinde çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kooperatif sayesinde ilk defa kendi paramı kazandım. Kendi kazandığım paramı elime alıp harcamak bana çok iyi geldi. Hatta çocuklarıma kazandığım ilk para ile tatlı ısmarladım" diye konuştu.'HAYALİM, ÇOCUKLARIMA YENİDEN KAVUŞMAK'

Eşinden ayrı yaşayan ve maddi durumu olmadığı için çocuklarının velayetini alamadığını söyleyen Tuğba Taşdemir ise üretimlerden elde ettiği gelir ile çocuklarına yeniden kavuşmanın hayalini kuruyor. Taşdemir, kazandığı para çocuklarının velayetini almak için mahkemeye başvuracağını belirterek, "Buraya arkadaşlarım vesilesiyle katıldım. Ben eşimden ayrı yaşıyorum. Maddi durumum olmadığı için çocuklarımın velayetini alamadım. Buraya bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde sağlam durup çocuklarımı geri alabilmek için geldim. Çalışarak kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Burası benim ilk işim ve ayakta kalmayı öğrendim. Hedefim daha iyi yerlere gelmek ve velayetini alarak çocuklarıma daha iyi bir gelecek hazırlamak" şeklinde konuştu.


Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Kooperatif, İpekyolu, Almanya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı - Son Dakika


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