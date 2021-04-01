Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı - Son Dakika

Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı

01.04.2021 12:16

Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladıGAZİANTEP'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak ürettikleri organik ürünlerden yaptıkları turşu ve reçelleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına...

Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı

GAZİANTEP'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak ürettikleri organik ürünlerden yaptıkları turşu ve reçelleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç etmeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Burada hem teorik hem de pratik eğitim alan 200 kadın, modern tarım yöntemlerini öğrenerek üretim yapmaya başladı. Kadınlardan 7'si daha sonra 'Ezogelin' ismini verdikleri kooperatif kurdu. Serada organik olarak meyve ve sebze yetiştiren kadınlar, turşu, salçaya ve baharat üretmeye başladı. Kadınların ürettiği organik ürünler, yurt içinin yanı sıra gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

'ALMANYA'YA 200 BİN KAVANOZ TURŞU İHRAÇ ETTİK'

Ezogelin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Toğaç, tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından 7 kadın ile kooperatif kurarak üretime başladıklarını söyledi. İlk etapta patlıcan, biber ve domates kurutmalıklarının satışını yaptıklarını anlatan Toğaç, "Kuruttuğumuz sebzeleri sattık. Ardından seramızda tekrar ekimler yaptık. Ürettiğimiz ürünleri ilk defa geçen yıl eylül ayında satışa çıkarttık. Seramızda organik olarak yetiştirdiğimiz sebze ve meyvelerden hazırladığımız 200 bin kavanoz turşu ihracatımızı Almanya'ya gerçekleştirdik" dedi.

'İLK DEFA KENDİ PARAMI KAZANDIM'

Ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazanç ile ilk defa para kazandığını söyleyen kooperatif üyesi kadınlardan Pakize Kut, tüm kadınları üretimin bir parçası olmaya davet etti. Kut, serada üretilen ürünlerden elde edilen turşuları ihraç ettiklerinde çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kooperatif sayesinde ilk defa kendi paramı kazandım. Kendi kazandığım paramı elime alıp harcamak bana çok iyi geldi. Hatta çocuklarıma kazandığım ilk para ile tatlı ısmarladım" diye konuştu.

'HAYALİM, ÇOCUKLARIMA YENİDEN KAVUŞMAK'

Eşinden ayrı yaşayan ve maddi durumu olmadığı için çocuklarının velayetini alamadığını söyleyen Tuğba Taşdemir ise üretimlerden elde ettiği gelir ile çocuklarına yeniden kavuşmanın hayalini kuruyor. Taşdemir, kazandığı para çocuklarının velayetini almak için mahkemeye başvuracağını belirterek, "Buraya arkadaşlarım vesilesiyle katıldım. Ben eşimden ayrı yaşıyorum. Maddi durumum olmadığı için çocuklarımın velayetini alamadım. Buraya bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde sağlam durup çocuklarımı geri alabilmek için geldim. Çalışarak kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Burası benim ilk işim ve ayakta kalmayı öğrendim. Hedefim daha iyi yerlere gelmek ve velayetini alarak çocuklarıma daha iyi bir gelecek hazırlamak" şeklinde konuştu.

Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Kooperatif, İpekyolu, Almanya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir         
12:11
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı         
11:56
Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor         
11:42
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım         
11:10
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 13:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei