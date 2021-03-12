Gaziantepli 8 yaşındaki Meriç piyanoyla adını dünyaya duyurmaya başladı - Son Dakika

Gaziantep'te müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine piyanoyla tanışan 8 yaşındaki Meriç Demircioğlu, 1,5 yılda Rusya, İspanya ve ABD'de düzenlenen yarışmalarda dünyaya adını duyurdu.

Udi olan babası sayesinde müzikle her zaman iç içe olan Meriç Demircioğlu, 1,5 yıl önce müzik öğretmeninin önerisiyle piyano başına geçti.

Rus müzisyen Renata Popovych Çavdar'dan eğitimler almaya başlayan çocuk, bu sürede İspanya'daki "Stars at Tenerife" yarışmasında birincilik, Rusya'daki "International Art Competition," ABD'deki "South Florida International Piano Competition" ve yine Rusya'daki "Savshinsky International Music Competition" yarışmalarında ikincilik elde etti.

Macaristan'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Wiener Klassıker Music Competition" ve Almanya'daki "Baden Württemberg" yarışmalarına katılmaya hazırlanan Demircioğlu, ileride büyük bir piyanist olmanın hayalini kuruyor.

Meriç Demircioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır piyanoyla ilgilendiğini ancak babasının müzisyen olması nedeniyle müzikle doğduğundan itibaren iç içe olduğunu anlattı.

"İlk piyanoya başladığımda ayaklarım yere bile değmiyordu. Ama şimdi piyano konuşmanın farklı bir dili gibi." diyen Demircioğlu, "Mesela Kobold çalarken kendimi yaramaz bir çocuk gibi hissediyorum, başka bir müzik çalarken mutlu biri oluyorum. ya da şöyle anlatayım, zihnimden parmaklarıma, parmaklarımdan tuşlara, tuşlardan da kalbime giden bir yolculuk gibi müzik." ifadesini kullandı.

Yarışmalardan elde ettiği derecelerin üzerine daha fazla sorumluluk yüklediğini belirten Demircioğlu, "Müzik ve piyano benim hayatımda hep var olsun istiyorum. Yarışmalara katılırken çok yorulduk ama sonucunu elde ettik. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarıma devam edeceğim. İleride de büyük bir piyanist olmak istiyorum." diye konuştu.

"Derece aldıkça gelişimi de daha fazla hız kazanıyor"

Anne Tuğba Demircioğlu da aile olarak çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Piyano eğitmeni Renata Popovych Çavdar ise eğitim sürecinde ilk zamanlarda zorlu günlerin yaşandığını ancak Meriç'in pes etmeyerek yoluna devam ettiğini ifade etti.

Meriç'in çok hızlı gelişim gösterdiğini ve kendisini geliştirdiğini aktaran Çavdar, şöyle konuştu:

"Eğitimlere başladıktan kısa süre sonra gelişimi görünce hemen yarışmalara başlayalım istedik. Katıldığı neredeyse tüm yarışmalarda dereceler elde etti. Ben inanıyorum Meriç'in gelecekte sanat hayatında çok büyük bir yolu olacak. Bu şekilde disiplinli ve ciddi şekilde çalışmalarına devam ettiği sürece onu çok özel bir yerde görebiliriz. Zaten Meriç yarışmalardan derece aldıkça gelişimi de daha fazla hız kazanıyor"