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Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi - Son Dakika

Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi

10.02.2022 15:48

Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisiGAZİANTEP Türkiye'nin baklava başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, son günlerde Yunanistan basınında artan baklavanın kendilerine ait olduğuna ilişkin açıklamalar ile söylemelere tepki gösterdi.

Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi

GAZİANTEP Türkiye'nin baklava başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, son günlerde Yunanistan basınında artan baklavanın kendilerine ait olduğuna ilişkin açıklamalar ile söylemelere tepki gösterdi. Baklavanın Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünü olduğunu söyleyen Gaziantepli baklavacılar, "Baklava bizim dünya çapında coğrafi işaret olarak tescilli olan geleneksel bir tatlımızdır" dedi.

Yunanistan basınında son günlerde tekrar artış gösteren 'baklava Yunan tatlısıdır' iddiaları Gaziantepli baklavacıların tepkisini çekti. Özellikle Yunan basınında çıkan ve baklavanın Yunan tatlısı olduğuna dair söylemler içeren basın içeriklerine tepki gösteren Gaziantepli baklava ustaları, baklavanın coğrafi işaret tescilli Türk tatlısı olduğunu belirterek Yunan basınına tepki gösterdi.

"Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür"

Baklavanın Gaziantep'in tescilli ürünü olduğunu söyleyen Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, "Herkesin bildiği gibi biz Gaziantepliler olarak Gaziantep baklavasının dünya genelinde geçerliliği olan coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Yani bize göre bu konuların artık konuşulmasına, tartışılmasına ve gündeme getirilmesine bile gerek yok. Baklava, dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep'te üretilen tescilli bir Türk tatlısıdır. Bu iş bitmiş bir iştir, bunun gündeme getirilmesi ve Yunanlılar tarafından tartışılması kendi kendilerini avutmak için boş bir çabadır. Gaziantep baklavası dünya genelinde kabul gören coğrafi işaretli tatlıdır" dedi.

"Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf"

Gaziantep'te 35 yıldır baklava ustalığı yapan ve kentteki işletmesinden dünyanın dört bir yanına baklava ihraç eden Levent Aktaş ise, "Yani bu konunun tartışılması bile çok tuhaf. Baklavanın biraz tarihine bakarsak Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan, atalarımızdan bize ulaşan ve saray tatlısı olarak bilinen bir tatlıdır. Gaziantep baklavası zaten coğrafi işaret tescili almış bir ürünümüzdür. Zaten tüm dünyada da baklava denince akla Türkiye ve Gaziantep geliyor. Yani Yunanistan tarafının sürekli bu konuyu gündeme getirmesi ve baklava bizim demesi kendi kendilerine gelin güvey olmalarıdır. Onların çabası sadece boş bir gündem oluşturmaktan başka bir şey değildir. Çünkü baklava bizim coğrafi işaretli ürünümüz" diye konuştu.

Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi
Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi
Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi

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Yunanistan, Gaziantep, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantepli baklava ustalarından Yunanistan'a baklava tepkisi - Son Dakika


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