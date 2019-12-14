Gaziantepli baklavacılar AA'nın

Gaziantepli baklavacılar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen baklavacılar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Baklavacı Murat Günaydın, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Günaydın, "Müslüman bir ülkedeyiz. Zulme uğrayan insanları görmek bizi çok etkiledi. Tüylerim diken diken oldu. Haber insanlar için vazgeçilmez. Anadolu Ajansı da bizi bu sürece dahil ettiği için çok sevindik. Bizleri önemsemeleri, fikrimizi almaları mutlu etti." dedi.

Seyit Akbaş da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Seçtiği fotoğrafların çok anlamlı olduğunu ifade eden Akbaş, "Seyit Onbaşı'nın Çanakkale'deki kahramanlığı ve adımdan dolayı o fotoğrafı seçtim. Spor kategorisinde de bedensel engelli yüzücüyü başarısından dolayı seçtim. Ben yüzme bilmiyorum. Onlar bu şekilde pes etmiyor. Gıpta edilecek bir şey. "diye konuştu.

İbrahim Yorguner ise Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların çok güzel ve anlamlı olduğuna dikkati çeken Yorguner, "Kendi ülkemdeki, Müslüman ülkelerdeki olayları gördük. Anadolu Ajansı bizi sürece dahil ettiği için sevindik. Ben anlamlı bulduğum fotoğrafları seçtim." açıklamasında bulundu.

Hüseyin Öğüt de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Mehmetçikle ilgili fotoğrafları seçtiğini dile getiren Öğüt, "Bizlere fotoğraf gösterip, oylattığınız için teşekkür ederim. Askere olan sevgimden dolayı onları seçtim. Sporda da pes etmediği için bedensel engelli sporcuyu seçtim." ifadesini kullandı.