GAZİANTEP - Baklavacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika

"Baklavanın başkenti" Gaziantep'teki baklava ustaları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki hünerli baklava ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Baklava ustalarından Ufuk Sağluge, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğraflarına oy verdi.

Sağluge, oylamanın ardından, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar içerisinde insanı duygulandıran fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Ahmet Yılmaz da yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın deklanşöre bastığı " Haliç'te gökkuşağı", spor kategorisinde Okan Coşkun'un çektiği "Futbol özlemi" ve haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafına oy kullandı.

AA muhabirlerinin birbirinden güzel fotoğraflarını oylamada zorluk çektiğini dile getiren Yılmaz, "Oyladığımız spor kategorisindeki yaşlı insanların spora bakış açılarını görünce sporun yaşının olmadığını gördüm. Haber kategorisinde, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi bizim için sevinç oldu ve o fotoğrafı oyladım. Haliç'te o güzel sahneyi her insan yakalamaz. Arkadaşlar çok güzel fotoğraflar çekmiş, kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.