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Gaziantepli baklavacıların 'tatlı' mesaisi

42 dakika önce

GAZİANTEP'te baklava imalatçıları, Ramazan Bayramı öncesi siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Gaziantepli baklavacıların 'tatlı' mesaisi, System.String[]
GAZİANTEP'te baklava imalatçıları,  Ramazan Bayramı öncesi siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.
38 yıllık baklava ustası Şirvan Payaslı, bayram öncesi yoğun sipariş nedeniyle üretimlerini artırdıklarını söyledi. Herkesin bayramda ziyaretçilerine tatlı ikram etmek için baklava siparişi verdiğini anlatan Payaslı, gece gündüz üretim ile talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.
Bayram nedeniyle 'tatlı' mesaisi yaptıklarını ifade eden Şirvan Payaslı, "Gaziantep baklavasıyla ve fıstığı ile özdeşleşmiş bir şehir. Yılda iki dini bayramımız var. Bu bayramlarda mutlaka herkes Türkiye'nin birçok yerinde bulunan yakınlarına baklava gönderiyor. Hatta yurt dışına bile baklava gönderiyoruz. Talepler çok olduğundan büyük bir çalışma var" dedi.
OTOBÜS VE UÇAKLA GÖNDERİLİYOR
Bayram dolayısıyla yoğun sipariş olduğunu söyleyen Payaslı, baklavaların otobüs ve uçakla gönderildiği de vurgulayarak, "Yurt içi olduğu zaman adrese teslim gönderiyoruz. Buradan kargo aracılığı ile bir gün içerisinde müşterimize ulaştırıyoruz. Otobüsle ya da uçakla da gönderiyoruz" diye konuştu. Payaslı, en iyi baklavanın Gaziantep'te yapılmasının nedeninin kullanılan yöresel ürünler ve kaliteli malzeme olduğunu da sözlerine ekledi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
Şirvan, Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel
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