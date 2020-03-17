Gaziantepli berberden korona virüse steril önlem - Son Dakika

Korona virüse salgını nedeniyle Gaziantepli bir berber, ameliyathane ortamındaymış gibi önce traş malzemelerini ve alanı dezenfekte ediyor, sonra da eldivenini giyerek müşterilerini steril bir ortamda tıraş ediyor.



Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan korona virüse karşı pek çok sektörde çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Toplumda endişeye neden olan virüse karşı ilginç bir tedbir hamlesi de Gaziantep'te Salon Rıdvan işletmecisi berber Rıdvan Turgut'tan geldi.



Gaziantepli berber, tıraş olmak isteyen müşterilerinin çekincelerini ortadan kaldırmak için kullandığı makasları, tarakları, makineleri ve usturaları bir ameliyathane ortamındaymış gibi tek tek ilaçla dezenfekte ediyor. Turgut, müşterileri için tek kullanımlık havlu ve önlük hizmeti de sunmayı ihmal etmiyor. Yapılan dezenfekte çalışmaları ise hem tıraş olmaya gelen müşterileri hem de iş yeri sahibi ile çalışanları memnun ediyor.



"Tıraş için kullandığımız malzemeleri dezenfekte ediyoruz"



Korona virüs nedeniyle tıraş olmaya gelen müşterilerinin sağlığı ve kendi sağlıkları için tedbir aldıklarını söyleyen berber Rıdvan Turgut, "Herkesin bildiği gibi dünyada ve Türkiye'de korona virüs salgını var. Biz de bu nedenle bazı tedbirler aldık. Bu kapsamda iş yerimizde çeşitli düzenlemeler ve dezenfekte işlemleri yaptık. Bunun dışında her tıraş öncesi ve sonra kullandığımız malzemeleri dezenfekte ediyoruz. Vatandaşların sağlığı ve kendi sağlığımız için çaba gösteriyoruz. Ayrıca müşterilerimiz için tek kullanımlık önlük ve havlu tercih ediyoruz. O yüzden vatandaşlarımız iş yerimize gelip gönül rahatlığıyla tıraş olabilirler" dedi.



"Önlemler yerinde ve çok doğru"



Salon Rıdvan'a tıraş olmaya gelen Mustafa Özkoçak isimli vatandaş ise alınan tedbirlerin kendisini memnun ettiğini dile getirerek, "Böyle tedbirler aldığı için berber Rıdvan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yani böyle bir olayda bu denli duyarlı davranmış ve gerekli önlemleri almış. Bu önlemleri aldığı için biz müşteriler olarak memnun kaldık. Çünkü malum virüs kolaylıkla yayılabilen bir virüs ve burada alınan önlemler de yerinde" diye konuştu. - GAZİANTEP