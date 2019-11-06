Gaziantepli Beren'den piyanoda uluslararası başarı

Gaziantep'te yaklaşık 4 yıl önce piyano eğitimi almaya başlayan 9 yaşındaki Beren Zehra Güllü, katıldığı ilk uluslararası yarışma olan Stars At Tenerife Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazanmayı başardı.

Matematik öğretmeni annesi Aslıhan Güllü tarafından 5 yaşında piyanoyla tanışması sağlanan Beren, Ukraynalı piyano eğitmeni Katryna Klymenko'nun desteğiyle bu alanda kendini geliştirmeye başladı.

Okuldan arta kalan zamanda Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde eğitimlerini sürdüren Beren, İspanya'nın Tenerife Adası'nda 29 Ekim'de düzenlenen Stars At Tenerife Uluslararası Müzik Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

Yarışmada, yaklaşık 15 ülkeden katılan çocukların yer aldığı 9-10 yaş kategorisinde sahneye çıkan Beren Zehra Güllü, yeteneklerini sergileyerek birinciliği elde etti.

Katıldığı ilk uluslararası yarışmada ulaştığı başarının ardından eğitimlerini daha da yoğunlaştıran Beren, piyanoda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor.

"Kendime güvenim daha da arttı"

Beren Zehra Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazandığı başarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümüne denk gelmesinin kendisi için daha anlamlı olduğunu söyledi.

İspanya'ya gitmeden önce başarabileceğini düşündüğünü belirten Güllü, şöyle konuştu:

"Sonra uçakta içimi bir endişe kapladı ama oraya gidip, yarışma öncesinde çalışmaya başlayınca piyanomu çok sevdim. İspanya'da çalışınca kendime daha da güvenmeye başladım. Gittiğim her yerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yarışmadan birkaç saat önce biraz heyecanlandım ama ilk tuşa bastığımda heyecanım geçti hemen."

Güllü, sonuçlar açıklandığında büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bir kısımda yaptığım hatadan dolayı biraz umutsuzluğa kapılmıştım. Büyük bir hata olmadığını fark edince başarılı olacağımı anladım. Sonuçlar açıklanınca çok mutlu oldum. Kendime güvenim daha da arttı. Keman eğitimi de almaya başlayacağım. Ünlü bir piyanist olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beren Zehra Güllü, müziğe başlamak isteyen çocukların inançlı ve kendine güvenerek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Farklı yarışmalardan da davetler aldık"

Beren'in piyano eğitmeni Katryna Klymenko da öğrencisiyle yoğun çalışma süreci geçirdiklerini anlattı.

Beren'in çok çalışkan olduğunu ve yarışmada aldıkları başarıyı beklediklerini aktaran Klymenko, "Bir öğretmeni öğrencisinin yetenekli olması kadar ne mutlu edebilir ki. Yaşına göre büyük olgunluk gösteren bir çocuk." dedi.

Klymenko, İspanya'da kazanılan birincilik sayesinde gelecek yıl Bursa ve Almanya'da düzenlenecek iki yarışmadan davet aldıkları bilgisini vererek, "Bu yarışma Beren'in üzerine başka bir sorumluluk getirdi. Beren'in bu yükü kaldıracağına inanıyorum. Günde 2 saat çalışırken, artık 4 saat çalışacak." diye konuştu.

Yarışmaların önemli olduğunu ancak Beren'in iyi eğitim almasını daha çok önemsediklerini kaydeden Klymenko, "Aslında hedefimiz herhangi bir yarışmada birinci, ikinci ya da üçüncü olmak değil, kaliteli müzik eğitimi almaktır. Müzik sonuçta çocuğun ruhunu, zekasını, müzik zekasını geliştiren bir sanattır." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Aslıhan Güllü de kızının başarısıyla gurur duyduklarını ve her zaman kendisini desteklediklerini söyledi.