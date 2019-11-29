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Gaziantepli besici ahırından çalınan hayvanlarına kavuştu

6 saat önce

Gaziantep'teki ahırından 28 küçükbaş hayvanı çalınan vatandaş, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası hayvanlarına kavuştu.

Gaziantepli besici ahırından çalınan hayvanlarına kavuştu, System.String[]

Gaziantep'teki ahırından 28 küçükbaş hayvanı çalınan vatandaş, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası hayvanlarına kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçesi Osmanlı Mahallesinde A.Y'ye ait bir besi ahırından 32 küçükbaş hayvan çalındı.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlığın M.D, R.D. ve E.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerinden M.D'nin Barak Mahallesinde bulunan evinin deposunda yapılan aramada 28 küçükbaş hayvana ulaşıldı. Söz konusu hayvanların A.Y'ye ait olduğunun tespit edilmesi üzerine koyunlar mağdura teslim edildi. Zanlıların 4 hayvanı da sattıkları tespit edildi.

Olayın şüphelilerinden M.D. de yapılan tahkikat sonrasında gözaltına alındı.

Diğer şüpheliler, R.D. ve E.K. ise aranıyor.

Gaziantep, Şahinbey, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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